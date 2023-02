Kill Boksoon: il trailer del film thriller coreano in uscita su Netflix

Ecco il trailer di Kill Boksoon, il nuovo film thriller coreano che arriverà direttamente sulla piattaforma streaming Netflix il 31 marzo. Il lungometraggio avrà la sua prima distribuzione durante il Festival del Cinema di Berlino.

Qui sotto trovate il filmato.

Kill Bok-Soon (Jeon Do-Yeon) è una madre single, ma anche una killer letale. Lavora per la M.K. Ent, guidata da Cha Min-Kyu (Sol Kyung-Gu), che ha cresciuto Kill Bok-Soon come una killer, fin da quando ha iniziato ad occuparsi di lei. Ma, ad un certo punto, Kill Bok-Soon inizia a rendersi conto che Cha Min-Kyu può essere una persona pericolosa, capace di allontanarla da tutto ciò che ha intorno. In questa storia ci sono anche: Cha Min-Hee (Esom), che è la sorella più giovane di Cha Min-Kyu, e lavora anch’essa per la M.K. Ent. Non è una persona che si trova a proprio agio a contatto con le persone; e poi abbiamo Han Hee-Sung (Koo Gyo-Hwan), un killer della M.K Ent che fa bene il suo lavoro, che però non viene riconosciuto. Sarà così che Kill Bok-Soon si ritroverà assieme a questi personaggi ad essere coinvolta in un confronto all’ultimo sangue da vivi o muori.