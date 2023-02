Io sono Leggenda 2: lo sceneggiatore ispirato da The Last of Us

Ecco le parole di Akiva Goldsman, che dichiara che per Io Sono Leggenda 2 si è ispirato a The Last of Us.

Akiva Goldsman si occuperà della produzione di Io Sono Leggenda 2, ed in una recente intervista ha parlato delle ispirazioni del film, rivelando di essere stato molto influenzato dal videogioco The Last of Us, ora diventato anche una serie TV.

Ecco le sue parole:

Tutto è iniziato diversi decenni prima del lungometraggio originale, ma negli ultimi tempi sono stato ossessionato da The Last of Us, in cui vediamo il mondo colpito da un’apocalisse a 20 o 30 anni dal collasso. Vedi come la Terra reclami il Mondo, e c’è un qualcosa di meraviglioso in tutto questo, con l’uomo che retrocede dall’idea di essere il primo inquilino. Ci sarà un qualcosa di speciale che riguarderà lo sguardo su New York. Non so se i personaggi si ergeranno sopra l’Empire State Buidling, ma abbiano tante possibilità da esplorare.

I protagonisti del film saranno Will Smith e Michael B. Jordan. La notizia della messa in produzione del sequel di Io sono Leggenda arriva poco dopo che si era sparso il rumor sullo sviluppo di un possibile progetto presso la Warner Bros. Lo stesso Akiva Goldsman si occuperà della produzione del sequel, assieme a Elizabeth Raposo e Michael B. Jordan, che lavoreranno per la Outlier Society. Mentre Will Smith farà da produttore per i Westbrook Studios assieme a Jon Mone.

Il film su Io sono Leggenda con Will Smith protagonista è uscito nel 2007, diretto da Francis Lawrence. Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Richard Matheson pubblicato nel 1954. La storia originale racconta di Robert Neville, l’unico uomo sopravvissuto ad un’epidemia che ha trasformato l’umanità in vampiri. Ma, mentre il romanzo originale è ambientato a Los Angeles, il film con Will Smith ha come luogo al centro della storia New York. Dal romanzo sono stati tratti anche vari altri adattamenti.