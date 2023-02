Google Calendar: stop agli inviti spam, arriva il blocco contro le truffe

Google Calendar, il noto strumento di pianificazione e gestione degli impegni, ha introdotto una nuova impostazione predefinita che promette di mettere fine al problema del continuo spam di inviti. A partire da ora, gli utenti riceveranno un avviso da un filtro antispam che bloccherà gli inviti da mittenti sconosciuti, impedendo così che questi inviti appaiano automaticamente sul loro calendario.

Sebbene l’impostazione fosse già disponibile sull’app Android, gli utenti dovevano scegliere manualmente tra tre opzioni, ma ora il blocco degli inviti spam sarà impostato come predefinito, consentendo comunque l’automazione e l’integrazione per mittenti familiari. Si tratta di un aggiornamento lato server, quindi gli utenti non dovranno effettuare alcuna modifica alla loro app.

La nuova impostazione predefinita sembra essere la soluzione più efficace al problema di spam continuo di Google Calendar, che ha afflitto gli utenti fin dal 2019. Nonostante Google abbia tentato di risolvere il problema più volte, l’aggiornamento sembra essere la soluzione definitiva.

La possibilità di spammare inviti su Google Calendar, di fatto modificando l’agenda di perfetti sconosciuti, è stata più volte utilizzata per diffondere truffe e link malevoli, con esiti potenzialmente molto pericolosi. La novità introdotta da Google Calendar dovrebbe finalmente proteggere gli utenti da questo genere di pratiche malevole.