Era Ora: il trailer del film Netflix con Edoardo Leo

Arriva sulla piattaforma streaming Netflix il film con protagonista Edoardo Leo intitolato Era Ora. Si tratta di un lungometraggio che h avuto la sua prima proiezione durante La Festa del Cinema di Roma 2022.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione della piattaforma:

Dante (Edoardo Leo) e Alice (Beatrice Ronchi) sono una coppia molto innamorata: Dante è un ostinato lavoratore, mentre Alice un’artista in cerca di successo. La loro relazione è messa alla prova dai ritmi di vita di Dante che, per poter avere tutto il tempo del mondo in futuro, sta buttando via il suo presente e i momenti importanti della sua vita. Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova in un loop temporale in cui ogni giorno è un anno di vita trascorso? Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli? Era Ora è una commedia romantica su un’avventura bellissima a cui dovremmo dare più valore: il tempo. In arrivo il 16 marzo su Netflix.