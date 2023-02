YOU 4: trailer della seconda parte della nuova stagione del serial Netflix

Basta un niente a scatena un inferno: la seconda parte della quarta stagione di YOU debutterà il 9 marzo, solo su Netflix. Intanto possiamo ammirare il trailer ufficiale (in versione originale e in italiano) di questa tranche di episodi, che andrà a concludere questa stagione dopo il successo della prima, disponibile dal 9 febbraio sulla piattaforma streaming.

La quarta stagione della serie di Sera Gamble e Greg Berlanti si divide in due parti: Parte 1, dal 9 febbraio 2023 (episodi 401-405); Parte 2, dal 9 marzo 2023 (episodi 406-410). Nel cast: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers.

Sinossi:

Il serial è tratto dal bestseller di Caroline Kepnes “Tu”.

“Cosa faresti per amore?” Quando il brillante gestore di una libreria incontra un’aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un’ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio.

Leggi anche: