Twitter mostra solo post di Elon Musk? Non è un caso, l’algoritmo è stato truccato a vantaggio del CEO

Altro che bug o incidente. I tweet di Elon Musk qualche giorno fa avevano invaso il feed “Per te” degli utenti di Twitter perché l’algoritmo era stato scientemente modificato per potenziarne artificialmente la visibilità. A dirlo è The Platformer, magazine fondato dall’ex giornalista di The Verge Casey Newton.

The Platformer sostiene di aver intervistato diversi dipendenti di Twitter per capire cosa avesse causato l’imbarazzante incidente di alcuni giorni fa, quando il feed “Per te” di Twitter mostrava quasi esclusivamente post e perfino commenti di Elon Musk. Gli ingegneri raggiunti dal magazine, e intervistati dietro anonimato, hanno confermato che il social era stato manomesso per beneficiare esclusivamente il loro datore di lavoro.

Secondo la pubblicazione, lunedì scorso il cugino di Elon e dipendente di Twitter, James Musk, aveva inviato un messaggio urgente sulla piattaforma Slack dell’azienda. “Stiamo risolvendo un problema con l’engagement su tutta la piattaforma”, ha scritto, definendo la situazione “ad alta urgenza” e chiedendo a chiunque possa scrivere codice di aiutare. Quale emergenza? Un tweet di Joe Biden sul Super Bowl aveva ottenuto una visibilità superiore di quella di un post simile pubblicato da Elon Musk.

Il tweet del presidente aveva generato quasi 29 milioni di impression, mentre quello di Musk solo 9,1 milioni (prima che lo cancellasse). Il problema di Musk con i suoi tweet che non ottengono il successo che vorrebbe è iniziato prima del Super Bowl. Pochi giorni prima dell’incidente, sempre The Platformer aveva scritto che Musk aveva licenziato su due piedi un ingegnere di Twitter che si era limitato a suggerire che l’algoritmo del social network non avesse alcun problema e che i post di Musk non ottenessero la visibilità di un tempo semplicemente perché il CEO non era più particolarmente popolare.

Circa 80 dipendenti di Twitter sono stati incaricati di indagare sulle possibili ragioni del calo del numero di engagement di Musk, e hanno preso in considerazione la possibilità che molte persone lo avessero bloccato o mutato negli ultimi mesi. Hanno anche esaminato potenziali problemi tecnici legittimi, poiché i tweet degli utenti il cui contenuto di solito ha successo dovrebbero essere promossi automaticamente dal sistema del sito web.

La soluzione che hanno trovato, secondo Platformer, consiste nell’utilizzo di un codice che aumenta artificialmente i tweet di Musk di un fattore di 1.000

La soluzione che hanno trovato, secondo Platformer, consiste nell'utilizzo di un codice che aumenta artificialmente la visibilità dei tweet di Musk di un fattore di 1.000, garantendo che essi siano classificati più in alto rispetto a quelli degli altri utenti nei feed delle persone. Di conseguenza, oltre il 90% dei 128,9 milioni di follower di Musk ha visto i suoi tweet, e persino coloro che non seguivano l'account di Musk sono stati bombardati dai suoi post per più di 24 ore.

Nel frattempo la situazione è stata parzialmente risolta. Parzialmente perché, sempre secondo The Platformer, gli ingegneri si sarebbero limitati ad alleggerire il boost artificiale dato ai tweet di Elon Musk, che attualmente è ancora presente ma con un fattore inferiore a 1.000.