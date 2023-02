The Watchers sarà il film d’esordio alla regia della figlia di M. Night Shyamalan

La figlia di M. Night Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, è pronta per la sua prima regia, che sarà sul film thriller The Watchers.

Forse è la nascita di una piccola dinastia: M. Night Shyamalan avrà la figlia, Ishana Night Shyamalan, che farà prossimamente l’esordio alla regia nel film thriller intitolato The Watchers. Si tratta di un lungometraggio distribuito dalla New Line Cinema.

L’uscita al cinema di The Watchers è stabilita per il 7 giugno 2024. Al centro della storia c’è Mina, una ragazza di 28 anni che si ritrova dispersa in una foresta dell’Irlanda del Nord. La giovane sarà intrappolata assieme ad altri tre stranieri, circondata da misteriose creature che la seguiranno ogni notte.

Ishana Night Shymalan ha scritto la sceneggiatura, che adatta il romanzo di A.M. Shine. M. Night Shyamalan e Ashwin Rajan faranno da produttori per la Blinding Edge Pictures. Mentre i produttori esecutivi saranno Nimitt Mankad per Inimitable Pictures e Jo Homewood.

Ishana Night Shymalan ha fino ad ora lavorato con il padre alla serie TV di Apple TV+ intitolata The Servant, ed ha diretto la seconda unità di Old e Bussando alla Porta. Dopo aver fatto un po’ di esperienza con il padre Ishana Night Shymalan è pronta per la sua prima regia.

