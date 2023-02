The Walking Dead: Andrew Lincoln è sul set dello spin-off

Da poco è stata diffusa un’immagine che mostra Andrew Lincoln tornare sul set dello spin-off di The Walking Dead nei panni di Rick Grimes, si tratta di un’immagine che farà contenti tutti gli appassionati del franchise che aspettavano il ritorno del character.

Ecco l’immagine.

Rick Grimes filming in NJ!!! He looks great! Back in the boots! #TheWalkingDead #RickGrimes taken yesterday! pic.twitter.com/oS301InZUN — The Walking Marvel (@WalkingDeadLife) February 14, 2023

Su Productionlist.com è stata diffusa anche la data di inizio della produzione, ovvero il 13 febbraio. Le riprese dello spin-off di The Walking Dead sono quindi appena iniziate. Inizialmente il progetto era stato concepito come una trilogia da distribuire su AMC, ma adesso lo spin-off si è trasformato in una miniserie da sei episodi dal titolo di lavorazione Walking Dead: Summit. Le riprese sono in corso ad Atlanta. Lo spin-off verrà distribuito nel 2024.

Quando il suo personaggio è uscito di scena dallo show, in merito proprio al suo Rick Grimes, Andrew Lincoln ha affermato:

Inizialmente, non mi è mancato troppo perché ha avuto un ottimo finale per la sua storia nello show televisivo. Inoltre, sono sempre in contatto stretto con tutti i miei amici di Atlanta. Poi la pandemia ha cambiato un po’ tutto in un Paese che considero la mia seconda casa.

ordiamo che sono ancora in sviluppo diversi progetti legati a The Walking Dead.

