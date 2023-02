Splatoon 3: svelata la data d’uscita del primo DLC incluso nel Pass di espansione

Nintendo ha svelato con un tweet la data d’uscita di Coloropoli, il primo DLC incluso nel Pass di espansione di Splatoon 3. Il pacchetto sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2023. Il Pass di espansione è già disponibile all’acquisto al prezzo di 24.99€ tramite il Nintendo eShop.

🚨 A tutti gli Inkling e Octoling in ascolto! Visitate Coloropoli con la prima ondata del Pass di espansione di #Splatoon3, in arrivo il 28/02! Acquista il Pass di espansione: https://t.co/6arq8OuNaZ pic.twitter.com/LsaYQZQRGP — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 15, 2023

Sempre tramite Twitter, Nintendo ha anche pubblicato una serie di immagini che ci permettono di vedere più da vicino gli abitanti di Coloropoli che sarà possibile incontrare all’interno di Splatoon 3 tramite il pass di espansione. Qui di seguito potete vedere alcune immagini che mostrano i vari personaggi.

Annunciato in occasione del Nintendo Direct di febbraio, il DLC Coloropoli permetterà ai giocatori di tornare a visitare l’ambientazione del primo indimenticabile capitolo della serie Splatoon. Includerà anche nuovi negozi in cui poter acquistare una nuova arma e diversi oggetti per la personalizzazione del proprio personaggio.

Ricordiamo che Coloropoli è solo il primo dei due DLC previsti con l’arrivo del Pass di espansione. Il secondo “Torre dell’Ordine” uscirà nel corso del 2023. Nintendo ha promesso che svelerà al più presto nuovi dettagli su questo nuovo pacchetto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Splatoon 3 è il nuovo capitolo del celebre sparatutto a base di calamari e vernice targato Nintendo. Esattamente, come nel precedente capitolo, si può utilizzare l’inchiostro per raggiungere posizioni elevate, nascondersi e abbattere i nemici, ma in questa nuova iterazione potremo anche far uso di nuove tecniche acrobatiche che andranno ad ampliare le nostre possibilità sul piano strategico.

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come “Con Splatoon 3, Nintendo sceglie di affinare e rimpolpare l’ormai più che collaudata formula della serie per offrire a tutti i fan delle avventure di Splattonia il capitolo definitivo, ancor più ricco, più espanso e più divertente da giocare.”

Splatoon 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.