Salute del cuore: ecco come è legata al benessere della madre in gravidanza

La salute del cuore è un tema di grande importanza, poiché le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte in tutto il mondo. Ciò che molti non sanno è che la salute del cuore di una donna può essere influenzata dallo stato di salute della madre prima della gravidanza.

Uno studio condotto dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia, ha dimostrato che le donne la cui madre aveva sofferto di ipertensione durante la gravidanza avevano un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari in età adulta. Inoltre, le donne che avevano madri che avevano sofferto di diabete durante la gravidanza avevano maggiori probabilità di sviluppare diabete e malattie cardiache. Pertanto, è importante che le donne prestino attenzione alla propria salute e, se possibile, cercare di mantenere uno stile di vita sano prima di diventare madri. Questo significa mangiare una dieta equilibrata, fare esercizio fisico regolarmente e cercare di mantenere un peso sano.

Secondo un rapporto dell’American Heart Association pubblicato sulla rivista Circulation, la salute e gli stili di vita della madre, non solo durante la gravidanza ma anche prima di concepire, possono avere un impatto sulla salute cardiovascolare del bambino per tutta la vita. Il rapporto riassume le evidenze riguardanti lo stato di salute del cuore di una donna o fattori che possono influenzarla con il decorso della gravidanza e la salute dei figli nel corso della loro vita.