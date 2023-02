Offerte Amazon: Bayonetta 3 per Switch in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi vi permettono di acquistare Bayonetta 3 a prezzo scontato. Il gioco è acquistabile al prezzo di 41,56 euro, con uno sconto di quasi 20€ dal prezzo di listino. Qui di seguito trovate il link per acquistare il prodotto:

Questo prezzo non è il più basso, considerando che il gioco si è avvicinato alla cifra dei 40€ già qualche giorno fa, ma rimane un ottimo prezzo per acquistare il prodotto.

Bayonetta 3 è il nuovo capitolo delle celebre serie targata PlatinumGames che ha debuttato in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso 28 ottobre. Il gioco vedrà la Strega di Umbra unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione. I giocatori potranno sfruttare le armi di Bayonetta e la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca per eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci.

