Ikea ha annunciato Vindstyrka, un elegante sensore smart per misurare la qualità dell’aria

Ikea ha annunciato l’uscita di un nuovo prodotto chiamato Vindstyrka (“forza del vento” in svedese). Si tratta di un sensore per la misurazione della qualità dell’aria all’interno degli ambienti domestici. Questo prodotto è l’evoluzione di Vindriktning, un sensore molto semplice che limitava la propria funzione alla misurazione dei livelli di polveri fini (PM 2,5) attraverso una barra luminosa a LED.

Vindstyrka invece, presenta diverse novità rispetto al precedente prodotto. In primis, il sensore è dotato di una tecnologia smart che permette all’utente di controllarlo attraverso l’hub per la smart home Dirigera di Ikea. Inoltre, il sensore è dotato di uno schermo che permette di visualizzare i livelli di PM 2,5, l’umidità, la temperatura e il TVOC (livello di composti organici volatili inquinanti presenti nell’aria).

L’aspetto più interessante del sensore Vindstyrka è la sua funzione smart, grazie alla quale è possibile ricevere notifiche sull’app Ikea Home riguardo ai cambiamenti della qualità dell’aria nell’ambiente in cui è stato posizionato. Inoltre, Vindstyrka può interagire con altri prodotti smart di Ikea, come il purificatore d’aria Starkvind, in modo da regolare automaticamente la velocità della ventola in base allo stato dell’inquinamento dell’aria. Più è scarsa la qualità, maggiore sarà la potenza.

Il nuovo prodotto Ikea sarà disponibile a partire dal mese di aprile. Il prezzo del sensore Vindstyrka non è stato ancora ufficialmente comunicato dall’azienda, ma è già possibile trovarlo sul sito Ikea della Repubblica Ceca al prezzo di circa 39,99 euro.