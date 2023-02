Hogwarts Legacy e la Coppa delle Case: come partecipare al concorso PlayStation

Warner Bros. e PlayStation hanno indetto la Coppa delle Case, un concorso dedicato a Hogwarts Legacy che permette di vincere alcuni avatar. Ecco come partecipare al concorso.

Prima di tutto dovete raggiungere questo indirizzo della pagina PlayStation dedicata a Hogwarts Legacy e, scorrendo verso il basso, trovare la sezione dedicata alla Coppa delle Case. Lì vi è un pulsante giallo che recita “Partecipa alla Coppa delle Case”. I passaggi successivi richiedono prima di tutto di fare l’accesso con il vostro account PlayStation. Da qui, dopo aver accettato i termini e le condizioni, potrete partecipare all’evento.

I premi si dividono in vari pacchetti che propongono diversi tipi di avatar per PlayStation come gli stemmi delle Case, il Cappello Parlante e quelli dedicati alle creature magiche. Per ottenerli, dovrete svolgere diverse attività come guardare trailer e rispondere a domande inerenti il gioco. Vi è poi un avatar più complesso da ottenere, che richiede di partecipare alla “Coppa delle Case” scegliendo una delle case di Hogwarts e ottenendo punti svolgendo varie azioni. Alla fine dell’evento, ovvero il 5 aprile 2023, i membri della Casa che avranno ottenuto più punti degli altri otterranno un avatar esclusivo di una Coppa delle Case in stile trofeo PlayStation.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che se siete intenzionati ad immergervi completamente nelle magiche atmosfere di Hogwarts Legacy è ora disponibile in sconto su Amazon anche lo splendido artbook dedicato al gioco.

Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

