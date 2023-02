Cancro infantile: 8,5 milioni di euro in 78 progetti di ricerca

In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) ha impegnato 8,5 milioni di euro.

Il grande impegno da parte di AIRC tiene conto del fatto che i piccoli pazienti, dopo la guarigione, avranno spesso una vita di oltre 70 anni. In Italia, ogni anno circa 1.400 bambini e ragazzi di età inferiore ai 14 anni e circa 900 adolescenti tra i 15 e i 19 anni sono colpiti dal cancro. I tumori pediatrici rappresentano circa l’1% di tutte le neoplasie. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è superiore all’80% per le leucemie e si aggira intorno al 70% per i tumori solidi, ma ancora ci sono molte sfide da affrontare per garantire cure efficaci a tutti i pazienti.

Tuttavia, i ricercatori Airc hanno raggiunto traguardi significativi nel campo dell’oncologia pediatrica. Ad esempio, hanno sviluppato una nuova combinazione di farmaci per il neuroblastoma aggressivo, il tumore solido extracranico più comune dell’infanzia, che sfrutta l’immunoterapia per richiamare le cellule del sistema immunitario all’interno del tumore e favorire la risposta terapeutica. Un altro progetto di ricerca condotto da un ricercatore Airc si concentra sulla leucemia acuta linfoblastica, il tumore più comune tra i bambini.

Utilizzando tecniche di medicina di precisione come il sequenziamento del genoma, il progetto ha individuato sottogruppi di pazienti in base al rischio di recidiva del tumore, consentendo di personalizzare le terapie in base alle caratteristiche del singolo paziente. Una testimonianza diretta dei progressi raggiunti nella ricerca oncologica pediatrica arriva da Camilla, che ha superato una leucemia mieloide acuta grazie alla chemioterapia e al trapianto di cellule staminali all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Oggi, a 24 anni, lavora come infermiera e si impegna per aiutare gli altri.