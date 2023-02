Amazon vuole puntare molto di più sui supermercati, ma fatica a trovare una formula vincente

Nonostante abbia dovuto modificare in fretta e furia alcuni dei suoi piani di crescita e abbia recentemente annunciato di voler licenziare più di 18.000 persone, Amazon sta ancora cercando di espandere il suo impero. L’azienda intende “spingere l’acceleratore” sul suo business dei negozi di fisici dedicati agli alimentari, come ha di recente dichiarato il CEO Andy Jassy al Financial Times.

Insomma: dal tradizione Whole Foods, una catena di supermercati di fascia alta acquistata per 13,7 miliardi di dollari nel 2017, a tutte quelle forme di supermercati più innovativi, come gli Amazon Go, i punti vendita senza casse.

La divisione dei negozi fisici rappresenta il 3,4% del fatturato complessivo dell’azienda ed è cresciuta solo del 10% dall’acquisizione di Whole Foods.

“Siamo solo ancora nelle prime fasi”, ha detto Jassy al Financial Times. “Speriamo che nel 2023 saremo in grado di trovare una formula su cui puntare. Abbiamo una storia di molte sperimentazioni fatte in fretta. E poi, quando troviamo qualcosa che ci piace, puntiamo al 1000% su di lei, ed è quello che intendiamo fare.”

Molti dei licenziamenti annunciati di recente da Amazon riguardano la divisione dei negozi di alimentari. L’azienda ha chiuso diversi dei suoi supermercati Fresh e messo in attesa i piani per aprirne di nuovi, ma il colosso rimane alla ricerca un formato e una formula che funzionino. Jassy ha notato che molti punti Amazon Fresh sono stati aperti nel pieno della pandemia e che Amazon non ha “affrontato molte fasi di normalità”.

Il business del commercio al dettaglio fisico ha faticato su altri fronti. Quasi un anno fa, Amazon ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi di libri, negozi 4-star e punti vendita pop-up negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L’obiettivo all’epoca era di concentrarsi di più sul lato degli alimentari e sui negozi di abbigliamento fisici. Tuttavia, Amazon ha subito una perdita di 720 milioni di dollari nell’ultimo trimestre, prendendo di conseguenza la decisione di rallentare ulteriormente lo sviluppo della sua rete di negozi e supermercati fisici.