TikTok lavora ai video a pagamento: così i content creator potranno ‘mungere’ i loro fan

Secondo nuove indiscrezioni, TikTok starebbe lavorando ad una nuova feature pensata per aiutare i creator a monetizzare i loro contenuti. In breve: il social un domani consentirà di creare contenuti a pagamento, e dunque visibili solamente dopo aver pagato una cifra una tantum o aver sottoscritto un abbonamento al canale del creator (insomma, su modello Patreon o Onlyfans).

TikTok potrebbe utilizzare una strategia semplice per continuare a crescere: aiutare i creatori a guadagnare denaro extra. Secondo The Information, TikTok sta sviluppando una funzione paywall che consentirebbe ai produttori di addebitare 1 dollaro (o il prezzo da loro scelto) per accedere a un determinato video. Inoltre, il social network sta valutando un cambiamento del suo Creator Fund per aumentare i guadagni degli influencer.

Anche se non è chiaro quando la funzione paywall sarà disponibile, il nuovo Creator Fund potrebbe essere lanciato già a marzo. Nel frattempo TikTok se la deve vedere con una questione decisamente più prioritaria. La crescita di TikTok negli Stati Uniti potrebbe essere compromessa dalle preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale e dalle accuse di spionaggio e propaganda del governo cinese attraverso l’applicazione. Sono sempre di più i politici che chiedono a gran voce che il Governo riservi a ByteDance, l’azienda che controlla la piattaforma, lo stesso trattamento dato a Huawei, ex colosso cinese degli smartphone decapitato dalle aggressive sanzioni approvate dall’amministrazione Trump.