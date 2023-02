Collana intelligente che aiuta a smettere di fumare

È in arrivo una collana che potrebbe aiutare a smettere di fumare. I ricercatori della Northwestern Medicine hanno sviluppato un dispositivo intelligente da portare al collo, simile a un ciondolo, che rileva il fumo dell’utente in modo molto più affidabile rispetto ai sistemi precedenti. La collana, chiamata SmokeMon, mantiene completamente la privacy del fumatore, rilevando solo il calore e non le immagini, un fattore critico per far sì che le persone si sentano a proprio agio nell’indossarla. “Questo va ben oltre il numero di sigarette fumate al giorno”, ha dichiarato il ricercatore Nabil Alshurafa, professore associato di medicina preventiva alla Northwestern University Feinberg School of Medicine. “Siamo in grado di rilevare quando la sigaretta viene accesa, quando la persona la tiene in bocca e tira una boccata, quanto inala, quanto tempo passa tra una boccata e l’altra e per quanto tempo tiene la sigaretta in bocca”. Tutti questi dettagli sono chiamati topografia del fumo, importante per due motivi. Il primo è che consente agli scienziati di misurare e valutare l’esposizione nociva al monossido di carbonio tra i fumatori e di comprendere più a fondo la relazione tra l’esposizione chimica e le malattie legate al tabacco, tra cui cancro, malattie cardiache, ictus, malattie polmonari, diabete, BPCO, enfisema e bronchite cronica.

Il secondo è quello di aiutare le persone a smettere di fumare, comprendendo come la topografia del fumo sia correlata alla ricaduta (tornare a fumare regolarmente), che si verifica frequentemente nelle persone che smettono. Supponiamo che un ex fumatore tiri qualche boccata di sigaretta. Cinque boccate o cinque sigarette intere lo portano a una ricaduta completa? Queste informazioni possono essere utilizzate per prevedere quando una persona avrà una ricaduta e quando intervenire con una telefonata da parte di un health coach, ad esempio, o anche con un messaggio di testo o un video sullo smartphone per incoraggiarla a prevenire una ricaduta. Gli scienziati intendono anche studiare l’efficacia del dispositivo con le sigarette elettroniche.

Lo studio per testare la collana

“Per molte persone che cercano di smettere di fumare, una ricaduta è una o due sigarette o anche una sola boccata. Per evitare una ricaduta, possiamo iniziare a spostare l’attenzione su come gestire i fattori scatenanti e affrontare le voglie”. Lo studio che stabilisce l’accuratezza del dispositivo e la disponibilità delle persone a indossarlo è stato pubblicato su Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable, and Ubiquitous Technologies. Alcuni ricercatori hanno studiato metodi non invasivi per misurare il comportamento del fumatore, tra cui l’uso di sensori di unità di misura da polso negli smartwatch. Tuttavia, questi approcci sono spesso confusi dai gesti mano a bocca dei non fumatori e, di conseguenza, generano molti falsi positivi. Un’altra opzione, le videocamere indossabili, crea problemi di privacy e stigma, limitando l’applicabilità degli approcci basati sulle videocamere in ambienti naturali.

Per lo studio sono stati reclutati 19 partecipanti. Hanno preso parte a 115 sessioni di fumo durante le quali gli scienziati hanno esaminato il loro comportamento di fumatori in esperimenti controllati e liberi. Mentre i fumatori indossavano il dispositivo, gli scienziati hanno addestrato un modello automatico basato sull’apprendimento profondo per rilevare gli eventi legati al fumo insieme alla topografia del fumo, compresi elementi come il tempo di una boccata, il numero di boccate, la durata della boccata, il volume della boccata, l’intervallo tra le boccate e la durata del fumo. Hanno inoltre condotto tre focus group con 18 specialisti del trattamento del tabagismo per capire cosa pensassero del dispositivo. Uno di loro ha commentato: “Queste misurazioni in tempo reale possono davvero aiutarci a capire a che punto è una persona nella sua abitudine al fumo e a trattare il paziente di conseguenza”.