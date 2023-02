Classifica migliori Master: la Bocconi entra nella top ten

Il Financial Times ha stilato una classifica dei 20 migliori programmi di Master in Business Administration al mondo, che tiene conto di fattori come la credibilità.

Nella classifica dei migliori programmi di Master in Business Administration stilata dal Financial Times, sono state registrate importanti modifiche tra il 2022 e il 2023. La Scuola di business spagnola è passata dalla decima alla terza posizione, l’Università di Cornell dalla diciassettesima all’ottava posizione, mentre l’Università della California è salita dalla quattordicesima alla settima posizione.

Tra i progressi significativi si annovera la SDA Bocconi School of Management, che dalla tredicesima posizione del 2022 è entrata nella top ten posizionandosi al sesto posto. Invece, la London Business School ha perso molte posizioni, scendendo dall’ottava alla sedicesima posizione, così come la HEC francese, passata dall’undicesima alla diciassettesima posizione. Il sesto posto raggiunto dalla Bocconi nella classifica dei migliori master in amministrazione d’azienda è motivo di prestigio per la scuola di business e per il sistema universitario italiano. Il posto in classifica dimostra che il sistema educativo italiano può raggiungere obiettivi qualitativi di livello superiore rispetto alle università considerate le migliori del mondo. Il master della Bocconi attrae talenti da tutto il mondo e il piano di studi è innovativo e guarda al futuro per l’Italia e l’Europa.

Ecco la classifica secondo il Financial Times: