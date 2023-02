Sostenibilità: Bologna in prima linea, il confronto con le altre città italiane

La ricerca ha esaminato gli annunci immobiliari relativi a appartamenti di tre stanze di dimensioni comprese tra 80 e 100 metri quadrati in tutta Italia e in alcune delle città più importanti durante il mese di gennaio 2023. Il risultato dell’analisi ha mostrato che circa il 75% degli appartamenti appartiene alle classi energetiche più inefficienti, che vanno dalla classe G alla classe E.

La classe G rappresenta il 55% di tutte le offerte, mentre solo il 12% delle proprietà è in classe A. Bologna si è dimostrata la città più virtuosa, con la più bassa percentuale di appartamenti di tre stanze appartenenti alle classi meno efficienti (56%) e la maggiore quota di appartamenti in classe A (28%). Anche Torino ha una performance positiva, con solo il 28% di appartamenti di tre stanze in classe G, ma comunque il 65% di questi appartiene alle classi energetiche meno efficienti e solo il 7% in classe A.

A Firenze, il 71% degli appartamenti di tre stanze appartiene alle classi energetiche più inefficienti, con il 54% in classe G, ma la percentuale di quelli in classe A è una delle più elevate tra le città esaminate (19%). A Milano, il 75% degli appartamenti di tre stanze appartiene alle classi meno efficienti, con il 45% in classe G, e solo l’11% è in classe A. Roma presenta una situazione molto lontana dallo standard “verde”, con un’alta percentuale di appartamenti di tre stanze appartenenti alle classi meno efficienti, l’84%, di cui il 72% in classe G, e solo il 12% in classe A. La situazione a Palermo e Genova è ancora peggiore, con quasi la totalità degli appartamenti di tre stanze appartenenti alle classi meno efficienti, il 96% in classe G, F, E a Genova e il 95% a Palermo. A Genova, solo l’1% degli appartamenti di tre stanze è in classe A e a Palermo solo il 2%.