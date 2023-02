In arrivo sui telefoni un’app per il monitoraggio degli UFO

Enigma Labs sta portando sui telefoni un’applicazione di tracciamento e monitoraggio degli UFO per rendere più facile la segnalazione degli avvistamenti e rimuovere il tabù e lo stigma di confessare un incontro con gli alieni. Enigma Labs, una startup tecnologica di Brooklyn, New York, ha creato un’applicazione mobile per segnalare gli avvistamenti, in modo che i dati possano essere utilizzati per tracciarli in tutto il mondo a scopo scientifico. L’azienda sta tentando di ridimensionare la reputazione degli avvistamenti UFO chiamandoli fenomeni anomali non identificati, affermando che il fatto che sia inspiegabile non significa che sia di natura aliena. Essi ritengono che solo cooperando e comunicando tra loro in tutto il mondo, in modo non giudicante, si possano ottenere risposte.

Il concetto di avvistamenti UFO può essere fatto risalire alla visione di oggetti volanti raffigurati sulle pareti delle piramidi in Egitto. L’idea che già allora si vedessero in cielo oggetti volanti non identificati conferisce credibilità a coloro che ritengono che gli egiziani siano stati determinanti per le inspiegabili imprese ingegneristiche dell’antica cultura. Esiste anche la teoria per la quale gli dèi che venivano venerati dagli antichi egizi fossero semplicemente esseri alieni. Sebbene gli avvistamenti di UFO non fossero una novità, dopo i misteriosi eventi di Roswell, nel Nuovo Messico, negli anni ’50 e l’avanzamento delle teorie sull’Area 51, gli alieni sono diventati un argomento di gran moda. Tuttavia, riferire di aver visto un UFO è simile a dire alla gente che si è comunicata con i morti o che si è inspiegabilmente viaggiato nel tempo nel triangolo delle Bermuda, non è una dichiarazione che evoca credibilità.

La mission di ENIGMA LABS

È qui che entra in gioco Enigma Labs con la sua applicazione mobile, che cerca di rimuovere lo stigma dall’avvistamento UFO e di sostituirlo con un vero e proprio studio scientifico. Anche se qualcuno non crede che quello che ha visto sia un vero visitatore da un altro pianeta, i fenomeni anomali non identificati sono qualcosa che troppe persone al mondo sperimentano senza una spiegazione. L’applicazione pone domande precise seguendo la vecchia struttura investigativa del chi, cosa, dove e quando, sperando di poter scoprire il perché. Sul suo sito web, Enigma Labs afferma di essere tre cose: la prima: neutrali e aperti a lavorare con chiunque senza giudizio. La seconda è che sono globali, disponibili per chiunque nel mondo stia sperimentando fenomeni anomali non identificati. Infine, sono professionali, cercando di trattare tutti con apertura e convinzione. Così descrivono la loro mission:

“Stiamo costruendo strumenti che permettano a tutti di decifrare gli avvistamenti con variabili identificabili, di raccogliere informazioni e di connettersi ad altre persone con avvistamenti simili,

e connettersi ad altre persone con storie di avvistamenti simili.”

Sul sito della piattaforma è possibile inviare il proprio avvistamento, anche in forma anonima, compilando un report che richiede 2-3 minuti. Dopo la revisione, i rapporti saranno aggiunti al database di Enigma e resi accessibili al pubblico. Nel report viene richiesto di caricare un’immagine o un video dell’avvistamento e altre informazioni circa la posizione esatta, la data, l’ora e la durata del fenomeno