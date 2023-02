Effetto dei soldi sulla vita: cosa ci dice la scienza?

La ricerca scientifica ci dice che avere soldi può avere un effetto sia positivo che negativo su di noi. Da un lato, il denaro ci offre maggiore sicurezza finanziaria e maggiori opportunità per migliorare la qualità della vita. Ci permette di soddisfare i nostri bisogni e di perseguire i nostri obiettivi. D’altra parte, avere troppo denaro può aumentare lo stress, la pressione e la competitività. Può anche portare a comportamenti egoistici e a una riduzione della sensibilità verso gli altri. La ricerca ha anche dimostrato che le persone più ricche sono più propense a comportamenti poco etici e a infrangere le leggi. In generale, l’effetto del denaro su di noi dipende dalla nostra relazione con esso e da come gestiamo le nostre finanze. Se utilizzato con saggezza e con una prospettiva equilibrata, il denaro può aiutarci a vivere una vita più felice e soddisfacente.

La crescente disuguaglianza sociale sta creando una situazione in cui la percentuale di persone a rischio di povertà è aumentata negli ultimi anni, mentre una piccola frazione della popolazione, il 10%, detiene la maggior parte della ricchezza globale, ovvero più del 70%. La posizione finanziaria in cui ci si trova ha un impatto significativo sulla salute, la qualità della vita e le opportunità, e può persino influire sulla nostra personalità. Se vuoi saperne di più sul modo in cui l’avere soldi influisce sulla vita, ti invitiamo a continuare la lettura. Spesso, confrontando una persona benestante con un’altra che non lo è, si possono notare differenze significative tra di loro.

Un problema di disuguaglianza

L’atteggiamento, il comportamento, la percezione della vita e soprattutto la disuguaglianza che ne consegue sono chiaramente visibili. In un certo senso, sembra che lo status conferito dal denaro modifichi non solo le opportunità materiali, ma anche i processi psicologici, e questo è confermato da diverse ricerche in merito. Alcuni dei risultati più interessanti sono emersi da una serie di esperimenti condotti presso l’Università della California.

Nel gioco Monopoly, diverse coppie di volontari sono state invitate a giocare, mentre i ricercatori osservavano i loro comportamenti. La chiave di questo esperimento risiede nel fatto che, fin dall’inizio, sono state create condizioni di disuguaglianza e ingiustizia tra i due giocatori. Casualmente, uno dei giocatori ha ricevuto una serie di vantaggi e privilegi, come il diritto di lanciare i dadi due volte, di iniziare con il doppio dei soldi e di guadagnare di più per ogni vincita. Ci si sarebbe aspettati che in questa situazione il giocatore avvantaggiato si senta a disagio e cerchi di equilibrare le cose in qualche modo, sapendo che il suo vantaggio era totalmente casuale. Tuttavia, è accaduto il contrario. Il giocatore privilegiato ha iniziato a comportarsi in modo arrogante, irrispettoso e sgradevole solo pochi minuti dopo l’inizio del gioco. Inoltre, ha espresso segnali di dominanza e potere attraverso il suo atteggiamento e il linguaggio del corpo.

Ad esempio, il giocatore in questione ha ostentato la sua ricchezza, ha sbattuto i suoi pezzi sul tabellone e ha preso una maggiore percentuale del cibo sul tavolo. Infine, ha trattato il suo avversario con disprezzo e arroganza. In un esperimento giocando a Monopoly, i ricercatori all’Università della California hanno scoperto che i giocatori avvantaggiati, nonostante avessero un vantaggio casuale, sono diventati prepotenti e irrispettosi verso gli altri. Al termine del gioco, hanno attribuito la loro vittoria alla propria intelligenza e strategia, ignorando il loro vantaggio iniziale. Questo ha dimostrato che le persone con soldi spesso si considerano più meritevoli di quelle senza soldi, rendendosi così meno sensibili alle disuguaglianze sociali.

Denaro, salute ed etica

Il denaro influisce anche sulla nostra salute fisica. È stato scoperto che la classe sociale può essere legata ad un’alimentazione più abbondante e, di conseguenza, ad un aumento di peso. In un esperimento di Monopoli, dopo aver terminato il gioco, i partecipanti sono stati offerti un pranzo a buffet. Alla fine, è stato riscontrato che i giocatori che avevano perso consumavano molte più calorie rispetto a quelli che avevano vinto. Il risultato di quanto accaduto sembra essere dovuto ad un aumento dello stress e ad una riduzione della sensazione di orgoglio e potere che i perdenti hanno sperimentato a causa delle loro prestazioni insoddisfacenti durante il gioco.

Inoltre, avere denaro sembra avere un impatto negativo sulla nostra etica e sui nostri comportamenti morali, riducendoli in maniera significativa. La ricerca ha scoperto che le persone più benestanti hanno una maggiore probabilità di mentire durante le trattative commerciali, di truffare per ottenere guadagni e di prendere decisioni che non sono etiche. È anche più probabile che infrangano le leggi mentre sono alla guida.