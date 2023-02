Stranger Things: a Milano aprirà il negozio ufficiale della serie TV

Durante l'ultima serata di Sanremo 2023 è stato lanciato uno spot in cui è stata annunciata l'apertura di un negozio di Stranger Things.

12—Feb—2023 / 1:03 AM

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 è stato mandato in onda lo spot dedicato all’apertura del negozio ufficiale di Stranger Things, la popolare serie TV Netflix che avrà un punto vendita autorizzato nella città di Milano.

Durante lo spot non è stata comunicata la data d’apertura del negozio ufficiale di Stranger Things, ma è stato indicato solo un “prossimamente”. Il negozio sarà sito in Piazza Cesare Beccaria, 20122. Di certo si tratta di una grande notizia per i tanti appassionati della serie TV cult realizzata dalla piattaforma streaming Netflix.

QUESTO è il LINK per ISCRIVERSI ALLA LISTA D’ATTESA PER ACCEDERE AL NEGOZIO.

Ricordiamo che lo scorso maggio sono stati distribuiti gli episodi del primo volume di Stranger Things 4, mentre il secondo volume è arrivato sulla piattaforma streaming a luglio.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

La quinta stagione del telefilm sarà anche quella conclusiva.

