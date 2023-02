I funghi che fanno ricrescere i nervi

Il professor Frederic Meunier del Queensland Brain Institute ha confermato che lui e il team di ricerca di cui è a capo hanno identificato nuovi composti attivi dal fungo Hericium erinaceus, fungo criniera del leone, scoprendo che hanno la capacità di migliorare la crescita delle cellule cerebrali. “Gli estratti di questi funghi cosiddetti ‘criniera di leone’ sono stati usati per secoli nella medicina tradizionale dei Paesi asiatici, ma noi volevamo determinare scientificamente il loro potenziale effetto sulle cellule cerebrali”, ha detto il professor Meunier. “I test preclinici hanno dimostrato che il fungo ha un impatto significativo sulla crescita delle cellule cerebrali e sul miglioramento della memoria. I test di laboratorio hanno misurato gli effetti neurotrofici dei composti isolati dall’Hericium erinaceus sulle cellule cerebrali in coltura e, sorprendentemente, abbiamo scoperto, grazie alla microscopia a super-risoluzione, che i composti attivi promuovono le proiezioni dei neuroni, estendendosi e collegandosi ad altri neuroni”.

Il coautore, il dottor Ramon Martinez-Marmol dell’University of Queensland, ha dichiarato che la scoperta ha applicazioni che potrebbero trattare e proteggere da disturbi cognitivi neurodegenerativi come il morbo di Alzheimer. “La nostra idea era quella di identificare composti bioattivi da fonti naturali che potessero raggiungere il cervello e regolare la crescita dei neuroni, migliorando la formazione della memoria”, ha detto il dottor Martinez-Marmol. Il dottor Dae Hee Lee della CNGBio Co, che ha sostenuto e collaborato al progetto di ricerca, ha detto che le proprietà dei funghi della criniera del leone sono state utilizzate per trattare i disturbi e mantenere la salute nella medicina tradizionale cinese fin dall’antichità. “Questa importante ricerca sta svelando il meccanismo molecolare dei composti del fungo della criniera del leone e i loro effetti sulle funzioni cerebrali, in particolare sulla memoria”, ha dichiarato il dottor Lee. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Neurochemistry.