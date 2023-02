Top Gun: Maverick – Rotten Tomatoes lo nomina film dell’anno

L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha dato un riconoscimento importante per il sito a Top Gun: Maverick, considerando che il lungometraggio con Tom Cruise protagonista è stato nominato film dell’anno per quanto riguarda il 2022.

Sull’aggregatore di recensioni Top Gun: Maverick ha il 99% di recensioni positive da parte della critica, ed il 96% da parte del pubblico. Leggiamo i rispettivi giudizi globali:

Il nuovo Top Gun riesce a superare il predecessore riuscendo a risultare un film di grande intrattenimento.

Mentre il pubblico ha così giudicato il sequel di Top Gun:

Se avete amato l’originale, e vi piacciono gli action di vecchia scuola, dovete affrettarvi a vedere Top Gun: Maverick.

Candidato a ben sei premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film, alla 95° edizione degli Academy Awards, il film è diretto da Joseph Kosinski, e vede nel cast, oltre a Tom Cruise, anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e Val Kilmer.

Sinossi del film:

Dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l’avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto “Goose”.

Di fronte a un futuro incerto e ai fantasmi del suo passato, Maverick è costretto a confrontarsi con le sue paure più profonde, in una missione che richiede l’estremo sacrificio di coloro che saranno scelti per guidarla.