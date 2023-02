Polveri sottili: superati i limiti

Secondo le stime, Torino e Milano si trovano al primo e al secondo posto rispettivamente, con i loro tassi di inquinamento da polveri sottili che superano di gran lunga i limiti previsti. Per contrastare questo problema, sono state introdotte misure come la limitazione della circolazione dei veicoli e l’installazione di dispositivi come filtri antinquinamento per ridurre i livelli di smog. Tuttavia, molti ritengono che non siano sufficienti a contrastare le conseguenze di un problema che, oltre ad avere effetti negativi sull’ambiente, causa anche gravi danni alla salute umana.

Secondo il report di Legambiente ‘Mal’Aria di città’, la qualità dell’aria in Italia è preoccupante in ogni città. L’Italia ha un ritardo significativo rispetto agli obiettivi europei per il 2030, che prevedono una riduzione del 50% delle emissioni di polveri sottili rispetto ai livelli del 2010. Per raggiungere questo obiettivo, l’Italia dovrebbe investire in tecnologie più efficienti, come motori più puliti e infrastrutture urbane sostenibili. Inoltre, bisognerebbe anche promuovere uno stile di vita più salutare, come l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici come la bicicletta.

L’emergenza smog nelle città italiane è una questione sempre più urgente che richiede interventi decisi, in particolare nei centri urbani del Nord Italia. Considerando i limiti per le polveri sottili, Pm10, il 76% delle nostre città è fuori legge rispetto ai target europei. Secondo un recente rapporto di Legambiente intitolato ‘Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi’, ben 29 su 95 città hanno superato i limiti di 35 giorni all’anno con una media giornaliera di oltre 50 microgrammi/metro cubo: Torino è al primo posto, con 98 giorni di sforamento, seguita da Milano (con 84), Asti (79), Modena (75) e Padova e Venezia (con 70). Ciò significa che l’aria è sempre più irrespirabile e che è necessario prendere misure immediate per migliorare la qualità dell’aria e contrastare l’inquinamento. Per farlo, Legambiente ha lanciato la Clean Cities Campaign, una campagna volta a promuovere buone pratiche ambientali nelle città italiane.