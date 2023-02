COVID-19: la situazione in Italia nella settimana 3-9 febbraio

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati riguardanti la situazione del COVID-19 in Italia per la settimana 3-9 febbraio.

Nella settimana in questione sono stati registrati 30.911 nuovi casi e 279 decessi, con un tasso di positività del 5,7%. I casi sono diminuiti del 6,4% rispetto alla settimana precedente e i decessi sono scesi del 36,4%. Il tasso di positività è aumentato leggermente rispetto alla settimana precedente. Il numero di tamponi effettuati è diminuito, con 547.026 tamponi effettuati negli ultimi 7 giorni. Il numero di pazienti ricoverati in area non critica è sceso del 6,8%, mentre i pazienti in terapia intensiva sono diminuiti del 8,9%. Il numero di attualmente positivi è sceso del 22,1% rispetto alla settimana precedente.