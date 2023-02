WhatsApp presto tradurrà automaticamente le note vocali in messaggi testuali

WhatsApp sta lavorando ad una funzione pensata per rendere la messaggistica ancora più facile e comoda. La nuova funzione di trascrizione vocale traduce le note vocali in messaggi testuali. Insomma, se odiate i messaggi audio e non ne potete più dei vostri amici logorroici, questa funzione vi farà risparmiare un sacco di tempo.

Secondo WABetaInfo, un portale specializzato, la funzione è già presente nella versione beta per iOS e trasformerà i messaggi vocali in messaggi di testo. L’azienda assicura che tutte le operazioni di trascrizione saranno eseguite sul dispositivo e che la privacy degli utenti sarà sempre rispettata. Insomma, non verrà caricato assolutamente nulla sui server dell’azienda.

La funzione è facile da usare e sembra essere abbastanza efficiente nella versione beta attuale, anche se potrebbe presentare alcuni problemi, ad esempio potrebbe fare difficoltà a comprendere alcune parole, inoltre attualmente non supporta tutte le lingue.

Non è una novità assoluta. Telegram ha messo a disposizione dei suoi utenti una funzione molto simile, ma la differenza è che la trascrizione delle note vocali su WhatsApp sarà completamente gratuita, mentre su Telegram è un perk esclusivo riservato agli abbonati a Premium.

Oltre alla trascrizione dei messaggi vocali, WhatsApp sta lavorando anche ad altre nuove funzionalità, come la possibilità di rispondere con delle reazioni agli stati, una migliore visualizzazione dell’anteprima del sito quando si inserisce un link, e la versione nativa per Mac con processori M1 e M2. Tuttavia, la data di rilascio dell’app per Mac non è ancora stata annunciata.