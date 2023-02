Offerte Amazon: GTA: The Trilogy – The Definitive Edition per PS4 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per GTA: The Trilogy - The Definitive Edition in versione PS4. Vediamo i dettagli della promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS4 di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Il prodotto è disponibile al prezzo di 20,98€, ossia con uno sconto del 60% sul prezzo di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto.

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 61,00€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per il videogioco. Il venditore è Chicco Trading con il 97% dei feedback positivi.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition è la riedizione dei classici della trilogia originale di Grand Theft Auto che hanno definito un intero genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. I giochi sono stati aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture che ripropongono questi classici con un nuovo livello di dettaglio.

