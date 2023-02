L’ossessione di Elon Musk per la visibilità dei suoi tweet è costato ad un ingegnere il posto di lavoro

Elon Musk avrebbe licenziato un ingegnere di Twitter, reo di aver rinfacciato al miliardario di "non essere più popolare come una volta".

Elon Musk avrebbe licenziato un ingegnere di Twitter, reo di aver rinfacciato al miliardario di “non essere più popolare come una volta”. La riposta impertinente sarebbe stata pronunciata dopo che il nuovo CEO di Twitter si era adirato perché i suoi post sul social network non sono più virali come un tempo.

A dare la notizia è The Platformer, magazine e newsletter fondata dall’ex giornalista di The Verge Casey Newstat.

Il miliardario avrebbe più volte chiesto ad un team di ingegneri come mai i suoi post non ottengono più la visibilità che avevano fino a pochi mesi fa.

Il ritratto che si evince dal rapporto di The Platformer non è lusinghiero e descrive un Elon Musk ossessionato dalle performance dei suoi post su Twitter. Il miliardario, spiega il magazine, avrebbe più volte chiesto ad un team di ingegneri come mai i suoi post non ottengono più la visibilità che avevano fino a pochi mesi fa. «Ho oltre 100 milioni di follower, ma alcuni post sono visti da poche decine di migliaia di persone», avrebbe detto, intimando al team di sviluppatori di trovare una soluzione. Recentemente Musk aveva anche settato le impostazioni del suo account su “Privato”, rendendo i suoi post visibili esclusivamente ai follower. Un esperimento, avrebbe spiegato pochi giorni dopo, per vedere se questo espediente era in grado di aumentare la visibilità organica dei suoi tweet.

Secondo The Platformer, Elon Musk avrebbe incaricato un manipolo di dipendenti di Twitter di monitorare e tenere traccia dell’andamento dei suoi post, tenendo il conto di tutte le volte in cui gli algoritmi del social network raccomandano i suoi tweet.

Esasperato dalle continue richieste del miliardario, uno degli ingegneri avrebbe quindi spiegato ad Elon Musk che non esistono fattori che indichino che l’algoritmo del social network non funziona come dovrebbe, aggiungendo che l’unico motivo per cui i suoi post – che pure vengono visti da milioni di persone e commentati da centinaia di migliaia di utenti – non ottengono più la trazione di un tempo dipende dal fatto che il miliardario si è alienato parte dei suoi sostenitori, dopo aver acquisito Twitter e preso diverse decisioni controverse. La risposta non è stata gradita: secondo il resoconto del magazine, Musk avrebbe intimato all’ingegnere di non presentarsi più sul posto di lavoro.