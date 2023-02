L’Esorcista: Raphael Sbarge interpreterà il prete protagonista

Arrivano novità dalla produzione de L’Esorcista, il film sequel della Blumhouse che continuerà ad espandere il franchise horror: è stato trovato l’interprete protagonista che vestirà i panni del prete, stiamo parlando di Raphael Sbarge.

Prima di Raphael Sbarge sono stati individuati per il cast del nuovo Esorcista anche Olivia Marcum, Ann Dowd, Ellen Burstyn, Lidya Jewett e Leslie Odom Jr, per un progetto che avrà la regia di David Gordon Green.

Raphael Sbarge si è visto di recente nella serie TV intitolata Gaslit, con Sean Penn, ed è apparso anche in progetti come Once Upon a Time e Law & Order: True Crime. Jason Blum produrrà il progetto per la Blumhouse, mentre David Robinson e James Robinson saranno coinvolti per Morgan Creek. I produttori esecutivi saranno DavidGreen, McBride, Couper Samuelson, Ryan Turek, Scott Teems e Danny McBride. La sceneggiatura è stata curata da Peter Sattler (Broken Diamonds) e da David Gordon Green.

Lo stesso filmmaker ha detto sul progetto:

Inizieremo i lavori nelle prossime settimane. Siamo pronti per immergerci nel nuovo franchise. Abbiamo un cast fantastico riunito, ed una grande sceneggiatura. Siamo entusiasti. Sono onorato di avere a che fare con qualcosa che ha un così grande valore all’interno della storia del Cinema. Abbiamo una fanbase molto attenta che ci osserverà. Non direi che sia stressante tutto questo, perché ho passato tanto tempo a fare film. Ho delle storie da raccontare, e questa è una grande opportunità.

L’uscita del nuovo film su L’Esorcista è prevista per il 13 ottobre 2023.

