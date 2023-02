Ingegneri e architetti: assunzione a tempo indeterminato a Modena

Opportunità di lavoro per ingegneri e architetti in una città in crescita: esce il bando di concorso per l'inserimento di figure professionali nei settori tecnici.

La città di Modena sta cercando ingegneri e architetti da assumere a tempo indeterminato. La scadenza per presentare le domande per partecipare al bando per l’Istruttore tecnico direttivo è alle ore 13 di lunedì 13 febbraio. La città di Modena, come molte altre amministrazioni pubbliche, sta attualmente attraversando una difficoltà nel trovare professionisti del settore tecnico, anche per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La città ha bisogno di figure competenti in grado di sviluppare progetti legati ai fondi Pnrr e di progettare strumenti urbanistici per continuare il processo di approvazione del Piano urbanistico che definirà lo sviluppo e il progresso cittadino dei prossimi anni. Infine, il Comune di Modena ha bisogno di rafforzare i propri uffici tecnici per far fronte all’aumento delle pratiche edilizie private legate agli incentivi nazionali per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici e alle iniziative private in via di attivazione.

Con il bando di concorso, il Comune mira a assumere a tempo indeterminato otto figure che saranno inserite nei settori tecnici dell’Amministrazione comunale (Pianificazione, Lavori pubblici e Ambiente) con la categoria economica D1. I requisiti per partecipare e tutte le informazioni necessarie sono disponibili alla pagina https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione/istruttore-direttivo-tecnico-cat-d.

Le figure inserite saranno responsabili della direzione e del controllo delle fasi progettuali ed esecutive degli interventi, dell’istruttoria e coordinamento degli interventi pubblici e privati, della progettazione di strumentazioni urbanistiche generali e attuative, nonché dei piani settoriali, e del coordinamento delle risorse economiche e del personale assegnato.