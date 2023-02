Il nuovo Realme GT Neo 5 supporta la ricarica a 240W: si ricarica al 100% in 9 minuti

È sufficiente ricaricare il Realme GT Neo 5 per 30 secondi per ottenere sufficiente autonomia per effettuare fino a 2 ore di chiamate.

Il nuovo Realme GT Neo 5 è stato presentato ufficialmente in Cina. Lo vedremo molto probabilmente presto anche in Italia, anche se non è detto che manterrà tutte le interessanti caratteristiche del modello destinato al mercato cinese.

Come i predecessori, anche il GT Neo 5 si presenta come un mid-range estremamente interessante con una marcia in più (per usare un eufemismo) rispetto a tutti gli altri smartphone di questa categoria, e pure rispetto a molti top di gamma: i tempi di ricarica. Il telefono in Cina sarà, infatti, disponibile in ben due versioni: una con ricarica a 150W, standard ormai diffuso, e un altro con ricarica a 240W. Una scheggia senza paragoni.

Il modello da 240W è, infatti, in grado di passare dallo 0 al 100% di autonomia in appena 8 minuti.

Il modello da 240W è, infatti, in grado di passare dallo 0 al 100% di autonomia in appena 8 minuti. Non esiste nessun altro smartphone prodotto in serie che possa vantare dei tempi di ricarica così fulminii. Peraltro, per ottenere sufficiente autonomia per effettuare una telefonata da più di due ore è sufficiente caricare il telefono all’alimentatore per circa 30 secondi.

Per il resto, stiamo parlando di un ottimo mid-range alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, cioè un ottimo SoC che, ricordiamo, fino a pochi mesi fa era la punta di diamante di tutto il mercato dei top di gamma Android (i top di gamma più recenti ora montano il nuovo Snapdragon 8 Gen 2).

Il look è semplicemente notevole, grazie al LED RGB a 25 colori montato sulla scocca posteriore. Troviamo quindi uno schermo da 6,74 pollici con refresh rate massimo a 144Hz, 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Lato fotocamere, il Realme GT Neo 5 è equipaggiato con una fotocamera anteriore da 16MP e da una soluzione a tripla fotocamera posteriore da 50MP+8MP+2MP.

In Cina si parte da 2.499 yuan per il modello base con 150W, mentre per il Realme GT Neo 5 con ricarica a 240W bisogna salire a 3.199 yuan, cioè circa 439€.