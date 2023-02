Happy Island: l’esperimento per migliorare la felicità dei lavoratori italiani

Ogni persona ha un proprio spazio in cui può condividere informazioni personali come interessi, passioni, cibi preferiti e obiettivi futuri, con foto incluse. Ebbene sì, un’’azienda a Torino sta facendo un esperimento per motivare i lavoratori italiani, che sono tra i più infelici e stressati in Europa secondo il Report State of the Global Workplace 2022 redatto da Gallup. L’obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro amichevole e sereno, dove i dipendenti possono essere rilassati e tranquilli nello svolgere il proprio lavoro.

La piattaforma di tutoring online Fluentify, che è stata premiata come una delle migliori aziende in Europa nel 2022, ha ideato “Happy Island“, un progetto innovativo vincitore di un contest promosso da Hr Mission e Fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità. Happy Island è un’isola digitale in cui i dipendenti possono accedere tramite un codice QR e condividere informazioni personali come interessi e obiettivi futuri.

Happy Island: un’isola digitale dove il welfare è la parola d’ordine

Happy Island è un’isola digitale accessibile attraverso un QR code, dove i dipendenti di Fluentify possono raccontare la loro storia e diventare parte integrante del team. Questa iniziativa è stata pensata in un contesto di lavoro full remote, dove la distanza fisica non limita la costruzione di relazioni umane. Fluentify, una piattaforma di tutoring online con un fatturato di 5 milioni di euro, ha chiuso il 2022 con 30 dipendenti e 350 insegnanti che lavorano da tutto il mondo.

L’azienda promuove diverse iniziative di welfare e comunicazione interna, come la settimana lavorativa corta, le workation e un podcast partecipativo sulla vita aziendale. Fondata nel 2013, l’azienda offre i suoi servizi di formazione linguistica a più di 450 aziende tramite una piattaforma di tutoring online per l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e l’italiano professionale con un team in continuo aumento e 260 tutor madrelingua da tutto il mondo.