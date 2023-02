Fast and Furious: Vin Diesel vuole Robert Downey Jr. nel franchise

Fast X sarà il penultimo capitolo della saga cinematografica di Fast and Furious, ed avrà diversi nuovi protagonisti, tra cui Jason Momoa, ma Vin Diesel vuole alzare ancora più il tiro, ed ha dichiarato di essere interessato a coinvolgere nel franchise anche Robert Downey Jr.

Parlando con Variety l’attore ha detto sul possibile coinvolgimento di Downey Jr.:

E poi a domanda specifica sul fatto se abbia già contattato direttamente l’ex Iron Man, ha risposto scherzando:

In Fast X comparirà anche Jason Momoa, che ha detto sul suo character:

Qui sotto trovate il teaser che è stato appena condiviso su Fast X.

