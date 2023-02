Assassin: il trailer del film sci-fi thriller con Bruce Willis

Dopo che è stata annunciata la malattia di Bruce Willis, con l’attore ritiratosi dalle scene, è salita la curiosità sui suoi ultimi progetti, e sui lungometraggi che stanno uscendo e che rappresentano le ultime partecipazioni dell’attore di Die Hard. Ecco perciò che vi proponiamo il trailer di Assassin, il film sci-fi thriller con Bruce Willis in uscita in digitale il 31 marzo.

Qui sotto trovate il filmato.

L’altra protagonista della storia è Nomzamo Mbatha, per un film con la regia di Jesse Atlas, e con la partecipazione di Saban Films. Assassin è stato descritto come una storia intensa di genere fantascientifico. Bruce Willis è il leader di un gruppo militare che ha inventato un microchip che può essere inserito nel corpo di altre persone permettendo di maneggiarle. Questi chip sono considerati come il futuro delle guerre fra droni. Tutto ci cambierà dopo la morte dell’agente Mustafa Shakir, morto in una missione, e per cui la moglie andrà alla ricerca di vendetta.

Di recente è uscito su TimVision anche uno degli ultimi film con Bruce Willis, accompagnato da John Travolta, dal titolo Paradise City. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una storia d’azione, genere caratteristico per l’iconico Bruce Willis.