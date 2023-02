The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, svelata la Collector’s Edition del gioco

Nintendo ha svelato la Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'atteso sequel di Breath of the Wild. Vediamo i contenuti.

In occasione del Nintendo Direct di ieri, la grande N ha svelato quali saranno i contenuti della Collector’s Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’attesissimo sequel di Breath of the Wild. Vediamo nello specifico cosa contiene quest’edizione speciale:

Una copia del gioco base con la sua custodia standard in plastica

uno steelbook esclusivo

un artbook

un set di quattro spillette racchiuse all’interno di un apposito astuccio

un poster di metallo Icon Art

Al momento, Nintendo non ha annunciato il prezzo di questa edizione per collezionisti, né quando apriranno ufficialmente i preorder. Non ci resta dunque che attendere informazioni più precise in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è tornato a mostrarsi ieri in occasione del Nintendo Direct con uno spettacolare nuovo trailer che ci ha permesso di vedere nuovamente in azione il gioco. Il filmato che mescola cut-scene e spezzoni di gameplay mostra Link padroneggiare nuove abilità nelle sconfinate distese di Hyrule e non solo. Vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si svolgerà, infatti, anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e che Link potrà sfruttare il suo aliante per sorvolare i cieli e persino una sorta di ascensore magico per risalire verso l’alto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Swicth.I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.