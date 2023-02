Spider-Man Noir: una serie in live action sul supereroe Marvel per Prime Video

Sony Pictures è determinata a non lasciare niente di intentato con i diritti che detiene sul personaggio di Spider-Man: dopo il grande successo dei film con Tom Holland in crossover con il Marvel Cinematic Universe, i film spin-off su antieroi e villain della “cerchia” del personaggio e i film animati dello Spider-Verse ecco un nuovo progetto, questa volta relativo a Spider-Man Noir.

La versione Noir del tessiragnatele non è certo la più nota, sebbene sia stata utilizzata anche in un videogioco e nel film animato “Un nuovo universo” (dove era doppiata da Nicolas Cage) ed è ambientata, come immaginabile, in una versione più dark, quasi pulp, del mondo di Peter Parker, che stavolta è una New York del 1930.

Il nuovo progetto, che segue quello precedentemente annunciato con alla base la stessa produzione di Silk, vedrà una collaborazione tra Sony Pictures, MGM e Amazon Studios, per poi andare in piattaforma su Prime Video. Niente Netflix (che ha ospitato le anteprime di molti film di Spidey di Sony) e niente Disney+, dunque, con Amazon che cerca di entrare nel contesto supereroistico Marvel.

Oren Uziel sarà sceneggiatore principale e produttore esecutivo, insieme agli immancabili Phil Lord e Christopher Miller e a Amy Pascal, ex CEO di Sony Pictures.