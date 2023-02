Offerte Amazon: SSD NVME 980 PRO con Dissipatore in sconto

Le offerte di Amazon oggi ci portano un SSD NVME con dissipatore della Samsung, il 980 Pro, nella versione da 1TB, ad un prezzo vantaggioso. La cifra, scontata del 10%, è solo di 134,52€.

Grazie al controllo interno Samsung per PCIe 4.0 SSD, la serie 980 PRO offre una velocità di lettura fino a 7,000 MB/s, ovvero due volte più veloce di un SSD PCIe 3.0 e 12,7 volte più veloce di un SSD SATA. La serie 980 PRO raggiunge la massima velocità su PCIe 4.0 e può variare in altri ambienti.

L’SSD m.2 è dotato di controller con rivestimento in nichel per il controllo termico del chip NAND, di etichetta di dispersione del calore per una gestione termica efficace, e di tecnologia SSD per data center che assicura la dissipazione del calore garantendo massime prestazioni su console e PC.

Il dissipatore di calore mantiene la velocità costante e diminuisce la temperatura della tua console o del PC, regalandoti il vantaggio competitivo di cui hai bisogno durante le sessioni di gioco intense.

Ricordiamo che questo SSD NVME è compatibile anche con PlayStation 5, motivo per cui potrete installarlo sulla vostra console per aumentarne lo spazio.

