Offerte Amazon: Acer Predator Triton 300 con i7-11370H in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto un notebook molto potente, ad un prezzo davvero vantaggioso. Se cercate un portatile in grado di superare innumerevoli sfide, questo fa al caso vostro.

Parliamo di un Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY, notebook che viene venduto in offerta a 1.199€ invece di 1.699€, uno sconto del 29%.

La scocca metallica lucente cela un processore mobile Intel Core i7-11370H, una scheda grafica , NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, fino a 24 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz e disco SSD da 512 GB.

Con uno spessore di appena 17,9 mm, interamente in metallo, Triton 300 SE è pronto per le tue sfide. Autonomia di 8 ore e display con cornici sottili per affrontare i tuoi avversari ovunque.

Con uno spessore di appena 17,9 mm, interamente in metallo, Triton 300 SE è pronto per le tue sfide. Autonomia di 8 ore e display con cornici sottili per affrontare i tuoi avversari ovunque.

Tutti i notebook Predator sono dotati della nostra tecnologia di raffreddamento. Il nuovo design delle ventole AeroBlade 3D di quinta generazione consente la riduzione del rumore e una maggiore circolazione dell’aria, per garantire prestazioni ottimali in ogni ambiente o circostanza. Con CoolBoost le ventole si regolano per mantenere costantemente raffreddate le aree critiche.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.