Marvel’s Wastelanders in arrivo su Audible in Italia a giugno

Quest’anno arriverà su Audible.it la serie podcast Marvel’s Wastelanders, si tratta di un progetto in distribuzione tra il 2023 ed il 2024 che avrà degli interpreti italiani di grande livello che presteranno la propria voce per i personaggi protagonisti, con ogni capitolo incentrato su un character: da Star Lord fino Hawkeye, passano per Black Widow, Wolverine e Doom. L’esordio su Audible.it avverrà il 28 giugno con Marvel’s Wastelanders: Star Lord.

Ecco la copertina.

Tra i protagonisti del cast avremo Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Corrado Guzzanti nei panni di Rocket, e ci sarà anche Luca Ward nel ruolo di Doctor Doom. Inoltre il cast vocale comprenderà altri 20 personaggi interpretati da grandi doppiatori italiani.

La serie originale in inglese è stata lanciata nel 2021, e quest’anno verranno distribuite le versioni in italiano, francese, indiano, tedesco e giapponese.

Marvel’s Wastelanders: Star-Lord è ambientato in un futuro alternativo del Multiverso Marvel in cui i supereroi sono solo un ricordo lontano ed i super cattivi hanno preso il sopravvento. Ma Peter Quill e Rocket, nonostante siano un po’ più appesantiti e lenti, continuano a lottare come ai giorni di gloria dei Guardiani della Galassia. Il loro ritorno sulla Terra li poterà a scoprire che il Pianeta è controllato dal Dottor Doom, e da altri personaggi come Ghost Rider e Kraven.

Susan Jurevics di Audible ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di poter collaborare con la Marvel e con degli artisti di grande talento per portare a livello locale le grandi storie di questo universo narrativo.

QUI trovate il LINK del podcast originale.