Domus romana: riaffiora a Nimes, è del II secolo d.C.

Poche ore fa, l’Inrap (Istituto Nazionale Francese per le Ricerche Archeologiche Preventive) ha annunciato la scoperta di una domus romana risalente al II secolo d.C. sotto un parcheggio nel centro di Nimes. Questa città, situata nella regione dell’Occitania, ha origini preromane, ma solo durante l’età romana ha acquisito una struttura urbana così importante da diventare uno dei centri più importanti della Gallia, come dimostrato da importanti monumenti come il tempio di Diana. L’area in cui si trova la domus, situata tra le fondamenta della città e le mura romane costruite da Augusto, delimitata dalla via Domizia, una delle strade più antiche del centro, è rimasta attiva fino al III secolo d.C., quando un incendio ha causato la sua distruzione.

Tuttavia, l’incendio è stato in realtà fortuito: poiché circa il 90% dell’architettura degli edifici era costruita con mattoni crudi che sono stati letteralmente “cotti” dal fuoco, permettendo una conservazione incredibile della domus, la cui pianta è centrata su un probabile cortile.