Burt Bacharach addio: morto il celebre musicista premio Oscar

È deceduto a Los Angeles a 94 anni, per cause naturali, il musicista statunitense Burt Bacharach, tra i più grandi musicisti pop della storia, vincitore di innumerevoli premi e fautore di decine e decine di successi irripetibili. Performer, compositore, pianista nonché produttore discografico, ha anche vinto tre premi Oscar.

Ha scritto brani celebri come “I say a little prayer” per Aretha Franklin (canzone che ha avuto una miriade di cover), “Anyone who had a heart” per Dionne Warwick, e “What the world needs now Is love” per Jackie DeShannon. Ricordiamo, tra tante, anche Raindrops Keep Falling on My Head, per la colonna sonora del film Butch Cassidy.

Il suo stile inconfondibile nasceva dall’unione dei generi musicali amati fin da ragazzo, unendo la musica popolare (tra cui il jazz) con la musica orchestrale, dando vita a qualcosa di unico, soprattutto per il panorama suo contemporaneo, molto più a compartimenti stagni e spesso più politicamente impegnato.