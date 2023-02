Offerte Amazon: NBA 2K22 Sweetener Exclusive Edition in sconto

Le offerte Amazon ci portano in sconto NBA 2K22 Sweetener Exclusive Edition in super sconto

Le offerte Amazon ci portano in sconto il videogioco NBA 2K22 Sweetener Exclusive Edition per PlayStation 5 ad un prezzo davvero eccellente.

Questa versione comprende al suo interno il bonus pre-ordine con 5.000 vc, 5.000 punti myteam, 10 pacchetti promo settimanali myteam (1 alla settimana per 10 settimane) e un potenziamento per ogni tipo di abilità la mia carriera.

Ad aggiungere cose interessanti a questa versione, ci sono anche un potenziamento per ogni tipo di potenziamento gatorade, maglia Luka Doncic per la modalità il mio giocatore e carta free Agent myteam di Luka Doncic con valutazione 95. Ordinandolo da Amazon, inoltre, avrete il bonus esclusivo di 1 pacchetto promo myteam e 2000 vc.

NBA 2K22 mette nelle tue mani l’intero universo della pallacanestro. GIOCA ORA nei veri ambienti NBA e WNBA contro squadre e giocatori autentici. Costruisci la tua squadra dei sogni in MyTEAM con le stelle di oggi e le leggende di ieri. Vivi il tuo viaggio da professionista in La mia CARRIERA e goditi la tua ascesa nell’NBA. Metti alla prova le tue abilità manageriali lavorando come dirigente ne La mia NBA e La mia WNBA. Chiunque, dappertutto può giocare a basket in NBA 2K22.

