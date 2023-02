Michael Bay dirigerà una serie TV per Prime Video

Michael Bay è stato chiamato a dirigere e produrre una serie TV per Prime Video di genere action drammatica.

08—Feb—2023 / 8:48 AM

Da poco è stata diffusa la notizia che Michael Bay, dopo decenni di lavori per il cinema, ha deciso di arrivare in televisione cn una serie televisiva che dirigerà e produrrà. Si tratta di un progetto che il filmmaker realizzerà per Prime Video.

Il titolo del telefilm non è stato ancora rivelato, anche se è stato reso noto che si tratterà di un action-drama. La serie sarà scritta da Joe Barton, e si concentrerà sul percorso di un cacciatore di taglie che lavora ai confini americani, e che arriverà ad avere grossi problemi dopo che si ritroverà braccato da un cartello messicano.

Joe Barton ha dichiarato:

Non potrei non essere più entusiasta del fatto di poter collaborare con Michael Bay e con Amazon per portare questa storia d’azione sullo schermo.

Ricordiamo che gli ultimi progetti a cui ha lavorato Michael Bay sono stati il film uscito per Netflix 6 Underground che è uscito nel 2019, ed Ambulance con Jake Gyllenhaal che è stato distribuito al cinema nel 2022. Proprio durante le riprese di 6 Undergound sarebbe nata una controversia per cui lo stesso Michael Bay è stato incriminato per la morte di un piccione sul set.

