L’iPhone 15 Pro Max avrà uno schermo incredibilmente luminoso

A quanto pare il prossimo iPhone 15 Pro Max (che secondo nuovi rumor non sarà sostituito dal modello Ultra) avrà uno schermo estremamente luminoso. Lo sostiene un nuovo report, secondo il quale Apple starebbe lavorando per portare la luminosità di picco del display a ben 2500 nits.

A dare la notizia è il noto tipster ShrimpApplePro, che avrebbe messo le mani su una presunta scheda tecnica dello smartphone in uscita il prossimo settembre. Anche questa volta, il display dell’iPhone top di gamma dalle dimensioni più generose sarà prodotto dalla Samsung. Il nuovo display supporterebbe una luminosità massima di ben 2500 nits, che renderebbe lo schermo facilmente consultabile anche sotto la luce diretta del sole.

Questa luminosità così elevata sarebbe, infatti, pensata per gli ambienti aperti. Ovviamente, anche nella prossima generazione del melafonino la luminosità verrà gestita in autonomia da iOS, che calibrerà il parametro in maniera intelligente a seconda delle condizioni dell’ambiente.

Si tratterebbe di un importante passo in avanti rispetto al modello attuale, l’iPhone 14 Pro Max si ferma infatti a 2000 nits, un valore comunque più che soddisfacente (per usare un eufemismo).

A settembre Apple potrebbe far debuttare ben cinque nuovi iPhone, incluso il nuovo modello Ultra che, leggendo tra le righe di quanto recentemente affermato da Tim Cook, potrebbe affiancare, e non sostituire, l’iPhone 15 Pro Max. Ad ogni modo, gli analisti non sono concordi nello stabilire se il modello Ultra debutterà nel 2023 o nel 2024.