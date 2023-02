Favole della buonanotte: perché fa bene leggerle ai bambini?

Le favole sono un bene prezioso poiché secondo i pedagogisti, insegnano ai bambini ad esprimere i propri sentimenti, ad affrontare le difficoltà e ad accettare le imperfezioni, contribuendo alla loro maturazione emotiva. Inoltre, possono aiutarli ad esplorare diversi argomenti come l’amicizia, l’amore e la generosità. Le favole sono anche un ottimo strumento per insegnare ai bambini valori etici e morali importanti.

La favola della buonanotte è un modo piacevole per far addormentare i bambini e sostituisce i lunghi concerti di canzoni che si facevano in passato. Leggere insieme è una grande alternativa, in quanto insegna l‘amore per la lettura e offre l’opportunità di liberare la mente. Questo è fondamentale, poiché i bambini che amano leggere hanno maggiori probabilità di successo nello studio e nella vita. Leggere può anche aiutare a comprendere meglio le situazioni complesse della realtà, sviluppando competenze importanti quali l’abilità di ragionamento, la comprensione delle emozioni e la capacità di immaginazione.

Un tuffo nella fantasia

Leggere le favole ai bambini è un’abitudine che può sembrare noiosa, specialmente se il bimbo ha un libro preferito e non vuole altro, tuttavia i vantaggi sono tanti. Mentre leggiamo dei racconti ricchi di avventure, ambientati in luoghi straordinari ai bambini, non possiamo non notare come questo li stimoli a sviluppare il proprio immaginario. L’ascolto di storie ricche di dettagli, in grado di suscitare emozioni e passioni, li porta ad essere estremamente coinvolti e ad ascoltare con attenzione ciascuna parola. L’immaginazione, inoltre, viene ulteriormente sollecitata dall’utilizzo della lettura ad alta voce o dalla creazione di storie e personaggi originali che possono essere inventati durante la narrazione. La lettura aiuta quindi a sviluppare la curiosità, l’immaginazione e la creatività del bambino.

Questo è un momento speciale da godere al massimo. Quando i nostri figli saranno cresciuti, sarà bello rievocare i nostri rituali della nanna, e riprendere in mano i libri che hanno accompagnato la loro infanzia. Sarà facile per loro diventare a loro volta genitori che leggono storie ai loro bambini prima di addormentarsi. La notte, la luce soffusa di una lampada colorata, i bimbi in pigiama sotto le coperte creano un’atmosfera magica da ricordare. Sembra scontato oggi, ma domani forse ci mancherà quel momento prezioso. Per questo motivo, è importante goderselo ogni volta che possiamo, assaporando ogni istante della storia letta e del calore di un abbraccio prima di chiudere gli occhi.

Un aiuto per il linguaggio

Le favole della buonanotte sono un ottimo modo per incoraggiare lo sviluppo del linguaggio e delle capacità di memoria nei bambini. Leggere ad alta voce e spiegare le parole nuove, promuove l’apprendimento e contribuisce ad arricchire il vocabolario del bambino, oltre a migliorare la sua capacità di comunicare. I bambini abituati alle favole hanno generalmente proprietà linguistiche più elevate. Inoltre, le favole della buonanotte contribuiscono anche allo sviluppo delle capacità emotive, in quanto incoraggiano l’immedesimazione nei personaggi delle storie. Questo processo è importantissimo perché, a questa età, non c’è una distinzione netta tra immaginazione e realtà. Grazie alla favola della buonanotte, il bambino ha modo di identificarsi con un personaggio che ha la meglio sugli ostacoli e vince le sue paure, sentendosi più sicuro e rassicurato. Inoltre, le storie aiutano i bambini a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni.

La favola prima di dormire stimola dunque il ragionamento dei nostri piccoli, in quanto devono prestare attenzione e organizzare mentalmente ciò che stanno ascoltando. Inoltre, incoraggia l’immaginazione e la creatività: ascoltare una favola può essere un’esperienza divertente che li ispira a giocare. Infine, crea una routine rassicurante, che aiuta a ritagliarsi un momento di serenità con il proprio bambino. Questo rafforza il legame tra voi due e fornisce una pausa dalle normali attività. Per sfruttare al meglio questi benefici, si consiglia di scegliere storie che siano adatte all’età del bambino per assicurarsi che siano coinvolte in modo appropriato.

Attenzione alle parole

Le favole sono storie semplificate che trattano argomenti della vita reale, spesso con personaggi ed eventi irreali, ma che trasmettono dei valori ben precisi. Quando leggi una favola a tuo figlio, non devi solo essere consapevole delle parole che usi, ma anche dei segnali non verbali che utilizzi, come la mimica facciale, il tono della voce e le pause più lunghe dopo una frase. Questo aiuterà tuo figlio ad interpretare il racconto secondo i tuoi valori. Inoltre, l’entusiasmo e la passione che trasmetti mentre leggi a tuo figlio incoraggerà la sua curiosità di imparare a leggere e scrivere, e stimolerà in lui il desiderio di fare quello che fai tu.