Black Panther: Wakanda Forever protagonista della nuova puntata di Marvel Studios Assembled

Marvel Studios' Assembled: The Making of Black Panther: Wakanda Forever è il titolo del nuovo documentario di produzione pubblicato su Disney+.

Disponibile su YouTube il trailer di Marvel Studios’ Assembled: The Making of Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo documentario della serie dedicata ai film e alle serie del Marvel Cinematic Universe, che si concentra questa volta, per circa un’ora, sul secondo film interamente dedicato ai personaggi wakandiani, appena arrivato su Disney+. Lo special è ora disponibile anch’esso sulla piattaforma streaming, come compendio alla pellicola campione d’incassi.

Sinossi del documentario:

Segui la produzione di Black Panther: Wakanda Forever in questo episodio di Assembled, mentre il cast e la troupe affrontano l’incredibile sfida e ricordano T’Challa in un capitolo degno del defunto re. Grazie a riprese dietro le quinte e interviste, potrai osservare Shuri vestire i panni dell’eroe di Wakanda e affrontare Namor, un nuovo nemico venuto dalle profondità dell’oceano.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta Mejía nel ruolo di Namor, sovrano di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli. Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è ora disponibile al cinema.

