2001: Odissea Nello Spazio torna al cinema per una speciale riedizione 4K

Uno dei grandi classici della fantascienza (e del cinema in generale), 2001: Odissea Nello Spazio di Stanley Kubrick, tornerà nelle sale cinematografiche italiane e del resto del mondo la settimana prossima: l’appuntamento con questa nuova riedizione (che dovrebbe essere quella presentata a Cannes nel 2018, rimasterizzata in 4K nientemeno che da Christopher Nolan) è previsto dal 13 al 15 febbraio.

Il capolavoro di Stanley Kubrick torna sul grande schermo dal 13 al 15 febbraio! Con chi avete visto 2001: Odissea Nello Spazio per la prima volta? Posted by Warner Bros. Pictures on Wednesday, February 8, 2023

2001: Odissea Nello Spazio un conto alla rovescia per il domani, una carta stradale del destino dell’ uomo, una ricerca dell’infinito. È un abbagliante monumento visivo che ha meritato l’Oscar, un’irresistibile interpretazione della lotta dell’uomo contro la macchina, una stupefacente miscela di musica e movimento, un caposaldo così fondamentale, che Steven Spielberg lo considera il Big Bang dal quale ha tratto origine la sua generazione di cineasti.

Forse è il capolavoro di Kubrick regista, che ne ha anche steso la sceneggiatura in collaborazione con Arthur C. Clarke; probabilmente continuerà ad entusiasmare, ispirare, incantare intere generazioni. Per cominciare il suo viaggio nel futuro, Kubrick visita il nostro passato di pitecantropi ancestrali; poi, con uno degli stacchi più fantasmagorici mai concepiti, balza in avanti di millenni fino alla colonizzazione dello spazio; infine proietta l’astronauta Bowman (Keir Dullea) in zone siderali inesplorate, forse fino al regno dell’immortalità. Apri i portelli, HAL. Lasciate che l’ inquietante mistero di un viaggio diverso da tutti gli altri abbia inizio.

