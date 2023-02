Pentagono: violazione dello spazio aereo da parte dei palloni spia cinesi

Il generale Glen VanHerck, capo del Comando per la Difesa dell’Aerospazio Nordamericano (Norad), ha dichiarato che vicende simili a quella del pallone sonda proveniente dalla Cina e abbattuto dal Pentagono la scorsa settimana, sono accaduti almeno altre cinque volte negli ultimi anni. Ha anche detto che in passato il Pentagono non è ancora riuscito a localizzare e identificare i palloni sonda spediti dal governo cinese all’interno del territorio statunitense. Questo sarebbe “almeno il quinto episodio” in cui la Cina ha violato lo spazio aereo statunitense negli ultimi anni.

Tuttavia, gli ex dirigenti dell’intelligence negano che simili episodi siano accaduti durante la presidenza di Trump. L’ex direttore della Central Intelligence Agency (Cia) ed ex segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che il Pentagono sta letteralmente inventando che un pallone sonda sia stato mandato dalla Cina per giustificare la lentezza dell’amministrazione Biden. Il segretario di Stato ha detto di non essere mai stato informato di questo e che è abbastanza sicuro che il direttore della Cia sarebbe stato informato di un pallone grande come tre autobus che si fa strada in modo piuttosto lento nel cuore del territorio statunitense per giorni.

Le forze armate statunitensi hanno recuperato alcuni rottami del pallone sonda abbattuto recentemente, e il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha dichiarato che le autorità statunitensi non intendono restituirli alla Cina. Gli esperti della security statale, ritengono che la sonda stesse effettuando attività di sorveglianza su siti militari sensibili negli Stati Uniti e che fosse dotata di un sistema di propulsione che le consentiva di manovrare la rotta. Il funzionario ha infine accusato la Cina di una violazione palese della sovranità statunitense e ha dichiarato che l’abbattimento della sonda era conforme al diritto internazionale.