Offerte Amazon: LEGO Albero Bonsai disponibile ad un ottimo prezzo

La nuova offerta di Amazon permette di accedere all’albero bonsai targato LEGO con uno sconto totale del 20%, il quale porta il prezzo del prodotto da collezione ormai noto in tutto il mondo a 39,69€ invece di 49,99€, lasciando che gli utenti abbiano modo di accaparrarsi il tutto con un buon risparmio.

Grazie alla spedizione gratuita disponibile e alla compatibilità con l’abbonamento ad Amazon Prime è possibile ricevere il pezzo nel giro di davvero poco tempo acquistandolo sulla pagina ufficiale al prezzo ridotto.

L’articolo in questione, per via del suo stile e delle possibilità di personalizzazione di vari ambienti ha avuto modo di fare felici molti appassionati del mondo LEGO, diventando di fatto un pezzo da collezione che ha modo di non mancare nelle case di moltissimi utenti amanti della cultura pop, anche se in realtà si adatta bene a molteplici contesti.

Con un totale di 878 pezzi, l’articolo LEGO può avere modo di rilassare chiunque si divertirà a costruirlo, con la possibilità anche di cambiare il colore delle foglie del bonsai per ottenere due effetti diversi.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina ufficiale sulla piattaforma di Amazon attraverso il link in cima all’articolo al fine di poter mettere mano sul gioiellino in questione, fruendo dello sconto del 20% attualmente disponibile.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.